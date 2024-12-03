Путина ошарашили на встрече с учеными: зал хохотал

Во время конгресса молодых ученых с участием Владимира Путина произошел курьезный случай. Директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) Мария Ведунова ошарашила президента своим заявлением, вызвав хохот людей в зале.
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