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Путина ошарашили на встрече с учеными: зал хохотал

Путина ошарашили на встрече с учеными: зал хохотал

Во время конгресса молодых ученых с участием Владимира Путина произошел курьезный случай. Директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета (ННГУ) Мария Ведунова ошарашила президента своим заявлением, вызвав хохот людей в зале.

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