Развозжаев: Черноморский флот проведет учения по борьбе с диверсантами

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев у себя в Telegram-канале предупредил, что с 7:40 до 9:00 (совпадает с московским) Черноморский флот проведет профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).