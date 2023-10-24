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Развозжаев: Черноморский флот проведет учения по борьбе с диверсантами

Развозжаев: Черноморский флот проведет учения по борьбе с диверсантами

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев у себя в Telegram-канале предупредил, что с 7:40 до 9:00 (совпадает с московским) Черноморский флот проведет профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС).

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