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Глава директората НАТО Кокс заявила о неготовности Украины вступить в альянс

Глава директората НАТО Кокс заявила о неготовности Украины вступить в альянс

Глава директората ядерной политики НАТО Джессика Кокс выступила с заявлением о том, что все партнеры по Североатлантическому альянсу придерживаются единой позиции о невозможности вступления Украины в его состав.

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