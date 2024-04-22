Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Кремле назвали опасным решение изъять активы РФ в пользу Киева

В Кремле назвали опасным решение изъять активы РФ в пользу Киева

В Кремле крайне негативно отнеслись к решению палаты представителей США изъять замороженные активы России в пользу Украины и назвали этом опасным прецедентом.

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