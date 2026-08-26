Activist Obama Judge Bends The Knee, Lifts Block On Trump's Mail-In Ballot Restrictions After USSC Ruling A federal judge in Massachusetts on Wednesday lifted her own order blocking the postal service from implementing election integrity measures for mail-in ballots.
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