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Zero Hedge

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Activist Obama Judge Bends The Knee, Lifts Block On Trump's Mail-In Ballot Restrictions After USSC Ruling

Activist Obama Judge Bends The Knee, Lifts Block On Trump's Mail-In Ballot Restrictions After USSC Ruling

Activist Obama Judge Bends The Knee, Lifts Block On Trump's Mail-In Ballot Restrictions After USSC Ruling A federal judge in Massachusetts on Wednesday lifted her own order blocking the postal service from implementing election integrity measures for mail-in ballots.

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