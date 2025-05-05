В Госдуме призвали проверить законность выдачи жилья мигрантам

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить законность выдачи жилья мигрантам за счет государства.
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