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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лыжи. Кубок России. Большунов, Устюгов, Филимонов, Митрошин, Коростелев, Терентьев, Ардашев пробегут в квалификации спринта свободным стилем

Кубок России по лыжным гонкам 3-й этап Чусовой Мужчины Спринт, свободный стиль  Начало квалификации – 9.

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