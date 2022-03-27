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Тардиф о МЧМ-2023 и Канаде: «Ничего еще не решено, США тоже хотят провести турнир. Решение будет в конце апреля»

Президент ИИХФ сообщил, что место проведения МЧМ-2023 определится в апреле.  Ранее стало известно, что ИИХФ попросила Канаду принять турнир.

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