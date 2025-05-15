Конфискованные в Волгоградской области телевизоры передали на нужды СВО

Астраханская таможня отправила почти 1000 конфискованных телевизоров на сумму более 23 миллионов рублей подразделениям Южной группировки войск Минобороны России для использования в зоне специальной военной операции.
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