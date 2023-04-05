Очень часто мы видим картину, в которой туалет отделан просто шикарными материалами, а трубы торчат наружу

﻿﻿Очень часто мы видим картину, где унитаз отделан только элегантными материалами, а трубы торчат! Это, конечно, важный элемент сантехнического оборудования, но и его нужно сделать, чтобы общая картина вашего флигеля была идеальной! Какие современные способы есть сегодня, которые помогут вам решить эту проблему? Есть два простых в реализации современных варианта! Полностью убрать трубы с пластиковыми панелями Эти панели помогут вам создать целую фальшивую стену, которую просто не отличить от настоящей.