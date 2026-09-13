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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев об 1:1 с «Акроном»: «По воротам «Краснодара» один удар, рикошет и гол. Сами создали кучу моментов, которые не реализовали. По контролю один из лучших матчей в сезоне, должны были выигрывать»

Главный тренер « Краснодара » Мурад Мусаев высказался о ничьей с « Акроном » (1:1) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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