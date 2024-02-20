Маск заявил об ослаблении позиций Украины

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Позиции киевского режима слабеют с каждым днем, поэтому, мирное соглашение с Россией ему нужно было заключить еще год назад, сообщил миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети Х.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии