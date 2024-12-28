В Госдуму внесут проект о выплате пожилым на покупку топлива для отопления жилья

В Госдуму внесут законопроект о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей лицам старше 70 лет, проживающим в населённых пунктах без центрального отопления, на покупку топлива, сообщили в партии «Справедливая Россия — За правду».
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