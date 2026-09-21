Врачи бьют тревогу: Новая эпидемия уже началась. Больны 10 млн человек

21 сентября - Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Это заболевание может быть одной из причин, которая запускает развитие деменции.
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