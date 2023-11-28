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Торг неуместен: мошенники придумали схему кражи в маркетплейсах

Торг неуместен: мошенники придумали схему кражи в маркетплейсах

Преступники придумали новую схему кражи дорогих товаров с использованием маркетплейсов. Для этого они подкупают сотрудников ПВЗ, которые делают им дубликат ключей и, по сути, помогают вынести ценные вещи для продажи.

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