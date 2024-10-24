Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном Украину и действия Израиля в Газе и Ливане

Министр указал на важность разумного поведения всех сторон Глава Министерства иностранных Турции Хакан Фидан обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном по телефону ситуацию на Украине, операции Израиля в секторе Газа и Ливане, сообщил источник в турецком МИД, его цитирует телеканал TRT Haber.