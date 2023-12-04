Ящики для гуманитарной помощи изготовили учитель и ученики коррекционной школы Уссурийска

Мальчишки 6-9 классов уссурийской коррекционной школы совместно с учителем технологии Андреем Ткачевым изготовили ящики для волонтерской организации "Своих не бросаем", сообщили ИА UssurMedia в учреждении.
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