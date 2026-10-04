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Советские актёры и актрисы, которые прожили 100 лет и больше: судьбы людей, переживших целую эпоху

Советские актёры и актрисы, которые прожили 100 лет и больше: судьбы людей, переживших целую эпоху

Когда смотришь старые советские фильмы, иногда кажется, что знакомые лица навсегда остались в том времени.

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