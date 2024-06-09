В Свердловской области гаишник протаранил мотоцикл, на котором ехали дети

Двое школьников пытались скрыться на байке от полицейского.В Новоуральске Свердловской области 8 июня сотрудник ГАИ на служебном автомобиле протаранил мотоцикл, на котором от полицейского пытались скрыться двое школьников.
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