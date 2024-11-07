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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев сделал 3 передачи в матче с «Эдмонтоном», в том числе на победный гол. У него 7+8 в 13 играх

На 60-й минуте форвард «Вегаса» ассистировал Ноа Хэнифину, забившему победный гол. Барбашев прервал 3-матчевую серию без очков, набрав 15-й (7+8) балл в текущем чемпионате НХЛ.

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