В соцсетях обсуждают фото главы Лиги безопасного интернета Мизулиной и Shaman, которых заметили за выбором алкоголя в «Азбуке вкуса» в соп...

В соцсетях обсуждают фото главы Лиги безопасного интернета Мизулиной и Shaman, которых заметили за выбором алкоголя в «Азбуке вкуса» в сопровождении охраны.
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