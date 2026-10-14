В ночь с 13 на 14 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Киева и Киевской области.
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