В Вильнюсе происходит то, что должно: Украину не только не приняли в НАТО, что вообще не рассматривается, но и фактически попросили закрыть дверь снаружи, поставив невыполнимое условие: «Если Украина не победит, вопрос о членстве вообще не будет стоять» (Столтенберг).
НАТО – Украине: дверь закрыли! Снаружи!
Комментарии
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Бендер Задунайский
Че , ебань шароварная , не помог тебе Черный Абдулла Пердогон !? А как в десна целовались : "мой дорогой друг "...
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19 час.
Владимир Байден
Полная люстрация до 7 колена и вмех бандерлогов, их пособников в чернозем однозначно. Хватит жалеть эту мразь
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15 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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11 час.
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