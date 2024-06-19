Театр абсурда
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Театр абсурда

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Очередной «многонациональный» эпизод: демонстративный акт богохульства в московском храме

Очередной «многонациональный» эпизод: демонстративный акт богохульства в московском храме

Двадцатилетний таджик Аскар Бутаев приехал в Москву 15 июня, а вчера припёрся с ковриком для намаза в храм Святого праведного воина Феодора Ушакова по адресу ул.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
...если еще  совершит содеянное,то должен быть выдворен в свою страну...(муфтий). Муфтий позволяет еще раз совершить и только тогда может быть выдворен. И мы простим?
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11 час.
ninikooo Митусова
А зачем ждать следующего раза?! Выдворить эту гадину немедленно и безвозвратно, с биометрией, чтобы не вернулся по документам умершего дедушки!!! Понятно, с какими намерениями этот ушлепок въехал в страну и на фиг он тут сдался?!
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11 час.
михаил ошкин
&quot;Святотатца не смутило, что прихожане снимают его на камеру&quot;. Значит там было много людей. А они могут только снимать на телефон? Сами себя защитить, и вышвырнуть этого педика из церкви уже не в состоянии?
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6 час.

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