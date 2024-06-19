Очередной «многонациональный» эпизод: демонстративный акт богохульства в московском храме

ВМ Вениамин Мельников ...если еще совершит содеянное,то должен быть выдворен в свою страну...(муфтий). Муфтий позволяет еще раз совершить и только тогда может быть выдворен. И мы простим?

ninikooo Митусова А зачем ждать следующего раза?! Выдворить эту гадину немедленно и безвозвратно, с биометрией, чтобы не вернулся по документам умершего дедушки!!! Понятно, с какими намерениями этот ушлепок въехал в страну и на фиг он тут сдался?!