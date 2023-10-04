В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве

Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летней местной жительницы и её 37-летнего подельника в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.
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