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Ограничения на продажу топлива на Украине объяснили

Ограничения на продажу топлива на Украине объяснили

На Украине ввели ограничения на продажу дизельного топлива из-за возникшего дефицита: за раз разрешено отпускать от 50 до 100 литров, хотя представители одной из сетей АЗС уточнили, что ограничения пока касаются только канистр, а не баков автомобилей.

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