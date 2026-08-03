Ограничения на продажу топлива на Украине объяснили

На Украине ввели ограничения на продажу дизельного топлива из-за возникшего дефицита: за раз разрешено отпускать от 50 до 100 литров, хотя представители одной из сетей АЗС уточнили, что ограничения пока касаются только канистр, а не баков автомобилей.