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В прессе Польши: Расходы на армию растут, а в глобальном рейтинге за год она потеряла две позиции

В прессе Польши: Расходы на армию растут, а в глобальном рейтинге за год она потеряла две позиции

В Польше болезненно отреагировали на публикацию рейтинга армий стран мира от Global Firepower. Обозреватель Адам Гаафар пишет о том, что наблюдается странная тенденция: Польша всё больше средств тратит на национальную оборону, расходы на армию растут, а позиции Войска Польского в мировом рейтинге за год поменялись не в лучшую сторону.

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