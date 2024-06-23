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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Дементьев: «Увеличение лимита в КХЛ закончилось печально. Привозят легионеров, которые никогда не сыграют в НХЛ, а наши ребята не получают шанс»

Правление ФХР ранее приняло решение вернуться к ограничению в пять легионеров для российских клубов на сезон-2024/25.

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