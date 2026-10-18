В базу украинского сайта «Миротворец» попали четверо участников команды КВН «Союз». Это следует из информации, опубликованной на самом ресурсе.
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