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Регион 29

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Работники Севмаша купили для бойцов в зоне СВО бензогенератор

В скором времени аппарат будет передан российским военнослужащим через благотворительный фонд «Победа за нами»В скором времени аппарат будет передан российским военнослужащим через благотворительный фонд «Победа за нами»Как уточнили в пресс-службе предприятия, это не первый случай, когда сотрудники Севмаша оказывают помощь военным в зоне СВО.

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