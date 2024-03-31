Работники Севмаша купили для бойцов в зоне СВО бензогенератор

В скором времени аппарат будет передан российским военнослужащим через благотворительный фонд «Победа за нами»В скором времени аппарат будет передан российским военнослужащим через благотворительный фонд «Победа за нами»Как уточнили в пресс-службе предприятия, это не первый случай, когда сотрудники Севмаша оказывают помощь военным в зоне СВО.