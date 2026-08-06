HYPERPC сообщил о пике спроса на игровые ПК после релизов игр

Ринат Прохоров из HYPERPC рассказал ТАСС о спросе на игровые ПК после релиза крупных игр. Максимальные продажи наблюдаются в первые две-три недели после релиза, когда пользователи проверяют производительность своих устройств и планируют обновления.
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