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Царьград

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HYPERPC сообщил о пике спроса на игровые ПК после релизов игр

HYPERPC сообщил о пике спроса на игровые ПК после релизов игр

Ринат Прохоров из HYPERPC рассказал ТАСС о спросе на игровые ПК после релиза крупных игр. Максимальные продажи наблюдаются в первые две-три недели после релиза, когда пользователи проверяют производительность своих устройств и планируют обновления.

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