ФРГ должна увеличить расходы на оборону и производство оружия — генсек НАТО

С учетом объема экономики Германии и ее инновационной мощи она должна еще сильнее нарастить оборонную промышленность, чтобы производить больше вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 2 февраля в интервью Bild.
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