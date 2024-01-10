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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific Drive Pa...

17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific Drive Pa...

17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific DrivePacific Drive – главный герой нового семнадцатиминутного геймплейного видеоролика, опубликованного Game Informer с целью показать в действии оригинальную игру на выживание четырех колесах от Ironwood Studio.

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