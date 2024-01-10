17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific Drive Pa...

17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific DrivePacific Drive – главный герой нового семнадцатиминутного геймплейного видеоролика, опубликованного Game Informer с целью показать в действии оригинальную игру на выживание четырех колесах от Ironwood Studio.