17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific Drive Pa...

17-минутный геймплейный видеоролик о выживании на четырех колесах в Pacific DrivePacific Drive – главный герой нового семнадцатиминутного геймплейного видеоролика, опубликованного Game Informer с целью показать в действии оригинальную игру на выживание четырех колесах от Ironwood Studio.
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