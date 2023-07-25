Страна и люди

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Климатолог Карнаухов: после глобального потепления россияне смогут жить на побережье Ледовитого океана

Климатолог Карнаухов: после глобального потепления россияне смогут жить на побережье Ледовитого океана

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в беседе со «Звездой» рассказал, каким образом глобальное потепление влияет на климат в России, а также описал минусы и плюс этого процесса для нашей страны.

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