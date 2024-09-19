Около музея на Поклонной горе пройдут бесплатные мастер-классы и экскурсии

Ко Дню оружейника Музей Победы проведет большую тематическую программу на Поклонной горе. Мероприятия пройдут в выходные, 21 и 22 сентября, и будут бесплатны для всех желающих в рамках проекта «Парк Победы.
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