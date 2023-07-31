▪ Запад пришел к пониманию, что украв чужие деньги, потратить их законно он не может. «Конфискация российских государственных активов, замороженных США и Европой, может нарушить международное право и создать опасный прецедент, считают эксперты.
«Европа поклялась заставить Россию заплатить за военный конфликт. Это не так просто»:
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Тогда все иностранные активы в России будут российскими.Разбор в российском суде. Тут прихватят и интеллектуальную собственность.Тогда покатят VW,Nissan,Tayota,Ford.Хамерсы будут бить по Киеву.Наши.
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1 д.
Владимир Соловьев
ЕВРОПА АССОЦИИРОВАЛА УКРАИНУ В СЕБЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО БЫ ТАМ НАЧАЛСЯ ВНУТРЕННИЙ ГРАЖДАНСКИЙ КОНФЛИКТ, НАЧИНАЯ С МАЙДАНА, РАССТРЕЛА ЕЁ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК, СВЕРЖЕНИЯ ЗАКОННОГО ПРЕЗИДЕНТА И ЗАТЕМ ПЕРЕРОСШИЙ В КОНФЛИКТ С РОССИЕЙ. ЕВРОПА, НА ТЕБЕ ВСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗВЯЗЫВАНИЕ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ. И НЕ ТОЛЬКО. ЕВРОПА, ТЫ, КАК ОСНОВНОЙ КОЛОНИЗАТОР, НЕСЁШЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ВОЙНЫ НА ЗЕМЛЕ!
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1 д.
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