Активный гражданин 2023 «Весенний чек-лист активного гражданина» ответы на вопросы

«Весенний чек-лист активного гражданина»: 1 викторина «Будь здоров» 2 викторина «Прокатись по городу» 3 викторина «Открой Москву» 4 викторина «Попробуй новое» 5 викторина «Тренируйся в Москве» 6 викторина «Вместе интересней» На нашем сайте мы публикуем вопросы викторины и отвечаем вместе с вами на них.