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Ай-нане-нане! Собсна, поддерживаю

Ай-нане-нане! Собсна, поддерживаю

Настоящие цыгане попросили Президента России запретить оскорбительный термин "инфоцыгане" В.В.Путин поддержал идею запрета термина "инфоцыгане" на телевидении и в СМИ В ходе заседания Совета по межнациональным отношениям российский историк, специалист в области этнографии и истории цыган Надежда Деметер предложила законодательно запретить использование в медийной сфере словосочетания, "указывающие на национальную принадлежность и имеющие ярко выраженный негативный оттенок", а также слово "инфоцыгане", которое "вызывает цыганофобию".

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