Закон и Порядок

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Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Отношения Киева и Минска вступили в новую стадию ухудшения – на этот раз речь идет о полноценной торговой войне.

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Юрий Данилов
Напрашивается реплика. А НАС ТО ЗА ШО?
Vladimir Lioubimcev
Как бы то ни было, но Лукашенко наотрез отказывается признавать Крым российским.... Вот поимеет от России все, что можно содрать, а потом снова задружится с жЫдо-бандэрьем. Он думает, если он украинец, то и жЫдо-бандэрье украинцы? Да нет... Что значит не жил на Украине и не знает... своих же предает.... Если только он сам не тайный жЫдо-бандэровец.... А под фамилией "ко" только скрывается, как всегда...
Galina Bobryasheva
Ой, хохлы хохлы.......! В своем репертуаре!
Александр Зиборов
России следует подать пример Белоруссии и ввести против Украины настоящие ответные санкции, а не эфемерные, как сие происходит по сей день.
Александр Зиборов
России нужно признать Крым в полном объёме. Греф и грефы фактически не признают Крым российским...

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