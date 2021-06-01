Украина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко

Закон и ПорядокПолитикаУкраина нарвалась на неожиданную месть Лукашенко Отношения Киева и Минска вступили в новую стадию ухудшения – на этот раз речь идет о полноценной торговой войне.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮДЮрий ДаниловНапрашивается реплика. А НАС ТО ЗА ШО?Vladimir LioubimcevКак бы то ни было, но Лукашенко наотрез отказывается признавать Крым российским.... Вот поимеет от России все, что можно содрать, а потом снова задружится с жЫдо-бандэрьем. Он думает, если он украинец, то и жЫдо-бандэрье украинцы? Да нет... Что значит не жил на Украине и не знает... своих же предает.... Если только он сам не тайный жЫдо-бандэровец.... А под фамилией "ко" только скрывается, как всегда...Galina BobryashevaОй, хохлы хохлы.......! В своем репертуаре!Александр ЗиборовРоссии следует подать пример Белоруссии и ввести против Украины настоящие ответные санкции, а не эфемерные, как сие происходит по сей день.Александр ЗиборовРоссии нужно признать Крым в полном объёме. Греф и грефы фактически не признают Крым российским...Комментировать
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