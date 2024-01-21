Украина обвинила Польшу в нарушении пропускного режима

Киев обвинил Польшу в нарушении пропускного режима. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что в случае, если польская сторона продолжит принимать на 50-60 процентов меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме, Киев обратится в «компетентные органы».