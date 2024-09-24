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Воронежские новости

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В Воронеже поймали собаку, проявлявшую агрессию

В Воронеже поймали собаку, проявлявшую агрессию

Сегодня, 24 сентября, состоялся совместный комиссионный выезд по отлову агрессивных бездомных собак. В выезде приняли участие сотрудники управы района, представители подрядной организации, а также специалисты управления экологии и ветеринарии.

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