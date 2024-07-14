В Плесецком округе нашли тело мужчины, пропавшего восьмого июля

13 июля во время прочёсывания лесного массива спасатели областной службы спасения и местные полицейские нашли его тело13 июля во время прочёсывания лесного массива спасатели областной службы спасения и местные полицейские нашли его телоТело мужчины эвакуировали из лесного массива и передали сотрудникам полиции.