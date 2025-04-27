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В Москве задержана преступная группа за организацию незаконной миграции. Среди арестованных - мигранты из Киргизии

В Москве задержана преступная группа за организацию незаконной миграции. Среди арестованных - мигранты из Киргизии

ИА "Русский ГУП Продакшн" Из собственного архива (ИИ) Как стало известно, с мая 2023 года по апрель 2025 года участники организованной преступной группы, среди которых своё активное участие принимали мигранты из Киргизии: Рузибоев А.

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Комментарии
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Андрей Зарубкин
В Саудовской Аравии работают гастбайеры из Индии и Пакистана. Они заключают контракт на определенный срок и обязаны вернуться на родину по истечении этого срока. БЕЗ СЕМЕЙ И БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. Зачем России лечить, учить, выдавать пособия семьям мигрантов? В Россию переселяются те, кто не нужен на родине.
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