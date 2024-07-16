Модернизация вооруженных сил Польши Польские военнослужащие на торжественном мероприятииПольша стремится значительно увеличить и модернизировать свои вооружённые силы.
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Модернизация вооруженных сил Польши Польские военнослужащие на торжественном мероприятииПольша стремится значительно увеличить и модернизировать свои вооружённые силы.
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