На севере Свердловской области выпало две месячных нормы осадков

Уральские синоптики подвели промежуточные итоги снежной бури, обрушившейся на Свердловскую область. За минувшие сутки и в ночь на 29 апреля в Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле и Висиме выпало до 27-29 мм осадков (месячная норма для этих территорий).
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