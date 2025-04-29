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На севере Свердловской области выпало две месячных нормы осадков

На севере Свердловской области выпало две месячных нормы осадков

Уральские синоптики подвели промежуточные итоги снежной бури, обрушившейся на Свердловскую область. За минувшие сутки и в ночь на 29 апреля в Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле и Висиме выпало до 27-29 мм осадков (месячная норма для этих территорий).

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