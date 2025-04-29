На севере Свердловской области выпало две месячных нормы осадков

Уральские синоптики подвели промежуточные итоги снежной бури, обрушившейся на Свердловскую область. За минувшие сутки и в ночь на 29 апреля в Бисерти, Шамарах, Нижнем Тагиле и Висиме выпало до 27-29 мм осадков (месячная норма для этих территорий).