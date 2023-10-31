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Пермские ученые разработали импланты для регенерации костей человека

Пермские ученые разработали импланты для регенерации костей человека

Они оказались эффективными при восстановлении различных типов костной ткани.Исследователи из Пермского политехнического университета разработали специальные импланты, названные «скаффолдами», предназначенные для восстановления поврежденных костей человека.

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