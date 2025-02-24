РБК: профессора Финансового университета предложили изменения пенсионной системы

Для обеспечения выплаты "удовлетворительного" пенсионного обеспечения требуется целенаправленно повышать уровень зарплат бюджетников и вовлекать в страховую систему новых плательщиков — из неформального сектора.
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