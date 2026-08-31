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Происшествия

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Брянские наркополицейские приняли участие в организации фестиваля уличной культуры

В Брянске состоялся ежегодный молодежный фестиваль «Уличная жизнь», организаторами которого традиционно выступили Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области и Правительство Брянской области.

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