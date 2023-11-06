Цена Cardano (ADA) выросла на 18% за неделю

Cardano (ADA) 5 ноября выросла на 7,5% достигнув четырехмесячного максимума $0,348808. Согласно данным CoinGecko, данное восходящее движение является частью более широкого роста на 18% за последнюю неделю.
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