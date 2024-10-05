Марочко: Войска РФ продвигаются к Звановке в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко проинформировал о том, что военные Вооружённых сил Российской Федерации не прекращают идти вперёд на Донбасском участке линии боевого соприкосновения, оказывая давление на боевиков ВС Украины.
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